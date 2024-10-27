İsmet Taşdemir: Yediğimiz talihsiz gol gardımızı düşürdü

İHA

Süper Lig’in 10. haftasında Bodrum FK, konuk olduğu Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, değerlendirmelerde bulundu.

"ZOR BİR DEPLASMAN, ZOR BİR MAÇTI"

Taşdemir, şu ifadeleri kullandı:

Zor bir deplasman, zor bir maçtı. Bu ligde çoğu oyuncu ilk defa oynuyor. Her açıdan zor bir maçtı. Isınma aşamasında yediğimiz talihsiz gol gardımızı düşürdü. Geçişleri iyi yapan takımız. Bugün burada zorlandık. Fenerbahçe’nin arka tarafı çok baskıcı oynaması etkili olabilir. Geçişleri yapmadık. İkinci yarı bireysel hatadan gol yedikten sonra maç koptu. Mücadele etmeye çalıştık. Yapabildiklerimizi yapamadık. Maalesef mağlup ayrılıyoruz.

"MAKASIN AÇILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Taşdemir, ligde büyük takımlarla makasın açıldığına dair soruya şu yanıtı verdi:

Bu bir gerçek. Çoğu takımda var. Futbolun sahada oynandığına inanıyorum. İyi organize olan, güç olarak yukarıda olan takımların o farkı kapatacağını düşünüyorum. Makasın açıldığını düşünüyorum. Bu konuda Samsunspor’u tebrik ediyorum. Göztepe ve Eyüp bunu yapıyor. Bir alt ligden gelen takımlar doğru şekilde geliyor. Biz de aday takımdık. Parça parça bunu uygulayabiliyoruz.

"GELİŞMEYE VE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Takımının istatistikleri ile ilgili bilgi de veren Taşdemir, sözlerini şöyle noktaladı: