İspanya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İspanya - Almanya maçı hangi kanalda?

FIFA Dünya Kupası'nda heyecan İspanya ile Almanya maçı ile devam ediyor. İki takım E Grubu'ndaki ikinci maçta karşı karşıya gelecek. Peki İspanya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Kupası heyecanı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İspanya ile Almanya, Dünya Kupası'nda 5. kez bu akşam mücadele edecek. İspanya, gruptaki ilk maçında Kosta Rika'yı 7-0 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yapmıştı. Almanya ise Japonya'ya 2-1 yenilmişti. Peki İspanya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

İspanya Almanya maçı ne zaman, saat kaçta?

Katar'da gerçekleşen Dünya Kupası'nın ilk grup maçlarında en önemli skora, 7-0'lık Kosta Rika galibiyetiyle İspanya imza atmıştı. Ferran Torres 2 golle oynamış; Gavi, turnuva tarihinin en genç gol atan 3. ismi olmuştu.

Bugün gerçekleşecek İspanya ile Almanya maçının detayları merak ediliyor. Her iki takım da bugün E Grubu'ndaki ikinci maçta karşı karşıya gelecek. Heyecanlı maç, Al Bayt Stadı'nda gerçekleşecek ve müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi ise Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

Heyecan dolu müsabaka, TRT1 ve TRT 4K ekranlarından canlı şekilde yayınlanacak.