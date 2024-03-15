İspanya'da gündem Arda Güler! Marca'nın manşetinde yer aldı

İspanya LaLiga'nın 28. haftasında Real Madrid, sahasında Celta Vigo'yu konuk etmişti.
Madrid ekibi 21. dakikada Junior Vinicius'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 79 dakikada Vicente Guaita ve 88. dakikada Carlos Dominguez Caceres'in kendi kalelerine attığı gollerle skor 3-0'a geldi.
89. dakikada Vinicius Jr'ın yerine oyuna giren Arda Güler, 90+4. dakikada attığı golle skoru belirledi. Genç yıldız Arda Güler, böylece Real Madrid formasıyla ilk gol sevincini yaşadı.
Real Madrid formasıyla gol atan 416. isim oldu
19 yaşındaki oyuncu, bu golüyle İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca tarafından onurlandırıldı.
Marca, bugünkü sayısının kapağına Real Madrid'de gol atan isimleri taşıdı.
Kapakta, daha önce gol atan isimlerle birlikte milli futbolcu da yer alırken, "Arda Güler, Real Madrid tarihinde gol atan 416. futbolcu oldu." ifadeleri yer aldı.
416 kişilik listede Cristiano Ronaldo attığı 451 golle ilk sırada yer alıyor.
İşte Marca'nın manşeti
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış