İspanyol basınından Arda Güler'e övgü

Sezon başında Fenerbahçe'de 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında ayrılan ve İspanyol devi Real Madrid'le 6 yıllık sözleşme imzalayan Arda Güler, adından söz ettirmeye devam ediyor.
Madrid'deki kariyerine şanssızlıklarla başlayan genç isim, üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalmış ve ilk maçına 2024 yılının Ocak ayında çıkmıştı.
Eflatun-beyazlı takımdaki ilk golünü 11 Mart tarihinde Celta Vigo ile oynanan ve Madrid ekibinin 4-0 kazandığı lig maçında atan 19 yaşındaki futbolcuya, İspanyol basınında büyük bir övgü geldi.
"Yeni Galaksi"
İspanya'nın en büyük gazetelerinden AS, Arda Güler'in de bulunduğu bir manşet paylaştı.
"Yeni Galaksi" manşetiyle Rodrygo, Vinicius, Mbappe, Bellingham, Brahim Diaz, Endrick ve Arda Güler'i yayınladığı gönderi, kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı.
AS'ın yaptığı paylaşımda, PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin ve gelecek sezon Real Madrid formasını giyecek genç yıldız Endrick'in de yer alması dikkatlerden kaçmadı.
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