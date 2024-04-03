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İspanyol basınından Arda Güler'e övgü

İspanyol basınından Arda Güler'e övgü İspanya'nın en büyük gazetelerinden olan AS, Arda Güler'in de yer aldığı bir paylaşımda bulundu. Gazete, "Yeni Galaksi" manşetiyle yıldız futbolcuların olduğu bir fotoğrafı yayınladı. Paylaşımda Kylian Mbappe'nin de olması dikkatlerden kaçmadı.