İspanyol basınından olay benzetme! Arda Güler, yeni Mesut Özil olacak İspanyol basını, Sevilla ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e büyük ilgi gösterdi. Güler'e övgülerde bulunurken futbolcuyu takip eden iki kulüp olduğu belirtildi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Sevilla'yı konuk edecek. İspanyol ekibi ilk maçı 2-0 kazanmıştı.

Bu zorlu mücadele öncesinde İspanyol basını, Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler'e büyük ilgi gösteriyor.

AS gazetesi, Arda Güler'in yeteneklerine övgüde bulunurken genç oyuncuyu İspanya'da takip eden iki kulüp olduğunu ifade etti.

Mesut Özil'e benzetildi

Arda Güler'in 7 bin euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olduğunun altı çizilirken, geçmişte Atletico Madrid ve Barcelona formaları giyen Arda Turan'dan dolayı 'Diğer Arda' ve Fenerbahçe'de Mesut Özil'den sonra 10 numarayı giydiği için 'Yeni Özil' olarak isimlendirdi.

Atletico ve Barcelona takipte

Arda Güler'in yeteneklerinden uzun uzun bahsedilirken, Atletico Madrid ve Barcelona'nın 18 yaşındaki oyuncuyu takip ettiği kaydedildi.

Jorge Jesus eleştirildi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Arda Güler'i oynatmadığı için sık sık eleştiriler aldığına da geniş yer ayrıldı.