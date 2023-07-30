İspanyol doktor Ripoll: Arda'nın iyileşmesi için 5 aylık tedavi gerekli Real Madrid'in ABD kampından ayrılarak İspanya'ya dönen Arda Güler hakkında, Dr. Pedro Luis Ripoll, "Arda Güler'in menisküs sakatlığı ciddiyse, menisküsün dikilmesi gerekir. Bu da 5 aylık tedavi gerektirir" dedi.

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Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye veda ederek İspanyol devi Real Madrid'e rekor bonservis bedeliyle katılan Arda Güler, yeni kariyerine şanssızlıkla başladı.

Eflatun-beyazlı takımın idmanında darbesiz bir sakatlık yaşayan 18 yaşındaki futbolcu için İspanyol kulübü bir açıklama yayınladı.

"Tedavisine devam etmek üzere Madrid'e gidecektir"

ABD kampındaki hazırlık maçlarında forma giyemeyen Arda Güler'e yeni testler yapıldığını ifade Real Madrid'den yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Oyuncumuz Arda Güler'e yapılan testler sonucunda sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuz önümüzdeki birkaç saat içinde özel tedavisine devam etmek üzere Madrid'e gidecektir.

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"Sakatlığı ciddiyse 5 aylık tedavi gerektirir"

Öte yandan ünlü İspanyol gazetesi Marca'ya konuşan Dr. Pedro Luis Ripoll, Arda hakkında şu açıklamayı yaptı:

Arda Güler'in menisküs sakatlığı ciddiyse, menisküsün dikilmesi gerekir. Bu da 5 aylık tedavi gerektirir. Eğer menisküs sakatlığı ciddi değilse, alternatif yöntemlerle tedavi süreci 3 ayı bulur.

"Dizinde bir problem var"

Real Madrid'in ezeli rakibi Barcelona'ya 3-0 mağlup olduğu El Clasico maçından sonra ise İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti şu ifadeleri kullandı: