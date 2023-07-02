İspanyollardan Arda Güler'e benzetme: Osmanlı mücevheri Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, İspanyol basınında da manşetlerden inmiyor. Diario Sport adlı internet sitesi 18 yaşındaki futbolcudan "Osmanlı Mücevheri" olarak bahsetti.

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Arda Güler, İspanya'da manşetlerden inmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Ensonhaber.com Özel Haberi olarak tüm dünyada ilk kez duyurduğumuz "Mesut Özil, Arda Güler'i telefonla arayarak 1 sene daha Fenerbahçe'de kalmasını önerdi" haberimizi okurlarını duyuran Diario Sport, genç futbolcudan Osmanlı mücevheri (Joya Otomana) olarak bahsetti.

Sık sık Osmanlı vurgusu yapıldı

Haberde sık sık Osmanlı genci ve Osmanlı mücevheri olarak bahsedilen Arda Güler'in Barça'ya transfer olacağı da iddia edildi.