İspanyollardan Arda Güler'e benzetme: Osmanlı mücevheri

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Arda Güler, İspanya'da manşetlerden inmiyor.
Geçtiğimiz günlerde Ensonhaber.com Özel Haberi olarak tüm dünyada ilk kez duyurduğumuz "Mesut Özil, Arda Güler'i telefonla arayarak 1 sene daha Fenerbahçe'de kalmasını önerdi" haberimizi okurlarını duyuran Diario Sport, genç futbolcudan Osmanlı mücevheri (Joya Otomana) olarak bahsetti.
Sık sık Osmanlı vurgusu yapıldı
Haberde sık sık Osmanlı genci ve Osmanlı mücevheri olarak bahsedilen Arda Güler'in Barça'ya transfer olacağı da iddia edildi.