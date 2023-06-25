Alex de Souza ve Mesut Özil'den Arda Güler'e telefon Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza ve eski kaptanı Mesut Özil, Arda Güler'i arayarak oyuncuya bir sezon daha takımda kalması yönünde çağrı yaptı.

Fenerbahçe'de Avrupa'ya gitmeyi kafasına koyan Arda Güler'in ailesiyle yapılan görüşmelerden de sonuç çıkmadı.

17.5 milyon euro çıkış maddesini veren bir Avrupa devine gitmek isteyen genç oyuncuyu vazgeçirmek için her yolu deneyen sarı-lacivertliler Alex de Souza ve Mesut Özil'den de yardım istedi.

Alex ve Mesut'tan "Takımda kal" çağrısı

Arda'nın idolleri arasında yer alan iki isim de Ali Koç'un bu çağrısına olumlu yanıt vererek genç oyuncuyu telefonla arayıp bir sezon daha takımda kalmasının kendisi için iyi olacağını anlattı.

Özellikle Alex de Souza ile yaptığı görüşmeden çok etkilenen Arda Güler'in fikrini değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu oldu.

13 gole katkı

18 yaşındaki futbolcu geçen sezonun ikinci yarısının sonlarında ilk 11'i kapmış çıktığı 35 maçta 6 gol 7 asistle takımına katkı sağlamıştı.

Güler toplamda 1549 dakika sahada kaldı.