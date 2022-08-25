İstanbul'da kura heyecanı! Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?

İstanbul'da kura heyecanı! Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?

Bu yıl İstanbu'da gerçekleştirilecek Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte cevabı..

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kuraları bu yıl İstanbul'da yapılacak.Kura çekiminin ne zaman yapılacağı ve nerede yapılacağı uzun süredir merak ediliyordu.

Avrupa'nın en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ne zaman yapılacağı araştırılıyor.Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Trabzonspor dün akşam oynanan rövanş maçında Kopanhag'a elenerek gruplara kalamadı.

Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde takımımız bulunmuyor.UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak takımlarımızın rakiplerinin belirleneceği kura çekimleride İstanbul'da yapılacak.

Trabzonspor Avrupa Ligi'nde gruplara kalırken Fenerbahçe ve Sivasspor'un rövanş maçları sonrası gruplara kalıp kalmayacakları belli olacak.UEFA Konferans Ligi'nde ise tek temsilcimiz Başakşehir'in gruplara kalıp kalmayacağı bugün oynanacak maçın ardından belli olacak.

Peki Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte cevabı..

Avrupa kupalarında kura heyecanı

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimleri bu yıl İstanbul'da düzenlenecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi 25 Ağustos Perşembe günü saat 19:00'da yapılacak.Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak kura çekimi EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 26 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ise 26 Ağustos Cuma günü saat 15.30'da gerçekleştirilecek.