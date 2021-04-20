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    İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali oynanmayabilir

    İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmanın iptal olması gündemde.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2021 - 12:35
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    İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali oynanmayabilir

    Bu sezon İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali, Avrupa Süper Ligi nedeniyle yapılamayabilir.

    UEFA'nın yeni oluşumda yer alacak ve yarı finale çıkan Manchester City, Real Madrid ve Chelsea'yi diskalifiye edip kupayı Paris Saint Germain'e vermeye hazır olduğu iddia edildi.

    Avrupa Süper Ligi organizasyonu  sonrası Şampiyonlar Ligi'nin bu sezon ki akıbeti de belirsizliğini koruyor.

    İstanbul daki Şampiyonlar Ligi finali oynanmayabilir #1

    KUPA PSG'YE VERİLEBİLİR

    İngiliz basınından The Sun Şampiyonlar Ligi ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. İngilizler, UEFA'nın bu sezon yarı finale çıkan ve yeni organizasyonda yer alacaklarını açıklayan Manchester City, Real Madrid ve Chelsea'yi diskalifiye edip kupayı Paris Saint Germain'e vermeye hazır olduğunu yazdı.

    Bu da bu sezon 29 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan finalin oynanamayacağı anlamına geliyor.

    BAYERN MÜNİH, PORTO VE DORTMUND

    Öte yandan Bild'de yer alan habere göre; Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımların men edilmesi durumunda Bayern Münih, Porto ve Dortmund tekrar Şampiyonlar Ligi yarı finaline çıkartılabilir.

    İstanbul daki Şampiyonlar Ligi finali oynanmayabilir #2

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