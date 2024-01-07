İstanbulspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
ensonhaber.com

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Süper Lig'in 17 hafta oynanan ilk bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 44 puan toplarken, aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla önünde lider durumda bulunuyor.

17 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik almasına karşın Trabzonspor mücadelesinde takımın sahadan çekilmesiyle 3 puanı silinen İstanbulspor, 5 puanla ligin son sırasında.

Muhtemel 11'ler

İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Loshaj, Ndao, Jackson, Ethemi.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Crespo, Szymanski, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko.