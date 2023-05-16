İstanbulspor - Galatasaray - CANLI SKOR

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4' Leo Dubois'in sağdan ceza sahasına gönderdiği top Mertens için hızlı, aut.
2' Mertens'in sol ayağıyla yaptığı orta savunmaya çarpıp kaleci David Jensen'de kaldı.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başladı.
Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönettiği karşılaşma, beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.
İlk 11'ler
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Duhan, Ba, Onur, Muhammer, Rroca, Ethemi, Eze
Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi