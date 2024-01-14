İstanbulspor - Konyaspor maçında gol sesi çıkmadı İstanbulspor, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.

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Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Hakan Yakın'ın çalıştırdığı İstanbulspor ile Hakan Ünal yönetimindeki Konyaspor karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan ve hakem Halil Umut Meler'in düdük çaldığı müsabakada kazanan olmadı.

Alt sıraları yakından ilgilendiren maç başladığı skorla 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Mücadelede iki takımın da birer golü, VAR incelemesi sonrası ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Halil Umut Meler, geri döndü

Ankaragücü - Rizespor karşılaşmasının ardından Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler, bu maçla birlikte sahalara geri döndü. Taraftarlar, hakem Meler'e yoğun ilgi gösterdi.

İki takım 1'er puanın sahibi oldu

Bu sonucun ardından İstanbulspor 7, Konyaspor 19 puana yükseldi.

İstanbulspor, ligde gelecek hafta Kayserispor deplasmanına gidecek. Konyaspor ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.