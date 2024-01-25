İstanbulspor maçı öncesi Sacha Boey gelişmesi! Kadrodan çıkarıldı

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka öncesinde ise sarı-kırmızılı takıma kötü bir haber geldi.
Kadroda yer almadı
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da maça ilk 11'de başlaması beklenen Sacha Boey, kadroda yer almadı.
Sağ bek bölgesinde forma giyen Sacha Boey, ayağında yaşadığı ağrı nedeniyle maç kadrosundan çıkartıldı.
Boey'un yokluğunda ise sağ bekte Barış Alper Yılmaz forma şansı buldu.
"Oynayamayacak durumda olduğunu söyledi"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kadroda yer almayan Sacha Boey için konuştu.
Okan Buruk yaptığı açıklamada, şunları dedi:
Sacha Boey ayağında ağrı hissettiğini, oynayamayacak durumda olduğunu söyledi. O yüzden değişiklik yaptık.
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