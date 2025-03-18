İstanbulsporlu Diarra, performansıyla birçok takımın takibinde

İHA

1. Lig ekibi İstanbulspor'un parlayan yıldızı Gaoussou Diarra, gösterdiği yükselen performansla Süper Lig devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Son lig maçında hat-trick yaparak adından söz ettiren 22 yaşındaki hücum oyuncusunun Beşiktaş tarafından yakından takip edildiği ve siyah-beyazlı ekibin sezon sonunda İstanbulspor’un kapısını çalmaya hazırlandığı konuşuluyor.

EĞİTİM İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİ, KULÜPLER TAKİBE ALDI

Diarra’nın futbol kariyeri de oldukça sıra dışı bir hikâyeye sahip. Türkiye’ye aslında üniversite eğitimi almak için gelen Malili futbolcunun, profesyonel bir geçmişi bulunmuyordu. İlk olarak Tuzlaspor ile profesyonel sözleşme imzalayan Diarra, takımın küme düşme hattında olması nedeniyle forma şansı bulamadı. Tuzlaspor’un TFF 2. Lig’e düşmesiyle birlikte yabancı kuralı nedeniyle kulüpten ayrılmak zorunda kaldı.

Ancak bu süreç, onun için yeni bir kapı araladı. İstanbulspor’un deneme idmanlarına katılan genç yetenek, daha üçüncü gününde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz’ın beğenisini kazandı ve kulüple resmi sözleşme imzaladı. O günden bu yana da adını her geçen gün daha fazla duyurmaya devam ediyor.

AVRUPA KULÜPLERİ DE RADARINA ALDI

Diarra’nın performansı sadece Süper Lig ekiplerinin değil, Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekmiş durumda. Young Boys, Lille ve Glasgow Rangers gibi önemli kulüplerin genç yeteneği yakından takip ettiği belirtiliyor.

Bu sezon Süper Lig’de 26 maçta 12 gol, 2 asist ve Türkiye Kupası’nda 3 karşılaşmaya çıkan Diarra’nın sezon sonunda hangi takıma transfer olacağı büyük bir merak konusu haline geldi. İstanbulspor'un bu yükselen yıldız için nasıl bir karar vereceği ve Diarra’nın kariyerinde nasıl bir yol çizeceği futbol dünyasında heyecanla bekleniyor.