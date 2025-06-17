İstenen rakam ortaya çıktı: Hakan Çalhanoğlu, Inter'den kolaylık bekliyor

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Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, Leroy Sane'nin ardından şimdi de Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için harekete geçti.

Galatasaray yönetimi, çocukluk aşkı olan sarı-kırmızılı forma için İnter’den ayrılmaya sıcak bakan 31 yaşındaki milli yıldızla yaptığı sözlü görüşmelerde, yıllık 10 milyon euroluk maaş konusunda prensipte anlaştı.

Hakan’ın menajeri, sözleşmedeki detaylara nokta koymak için İstanbul’a gelirken taraflar, birkaç gün içinde masaya oturacak.

TRANSFERİN ÖNÜNDEKİ ENGEL: INTER'İN İSTEDİĞİ BONSERVİS...

Transferin önündeki en büyük engel ise İnter’in istediği bonservis.

Serie A’da son sezonun en iyi orta sahası seçilen 31 yaşındaki tecrübeli yıldızını ancak tatmin edici bir teklif geldiğinde satmayı düşünen İtalyan devinin, Hakan’a en az 40 milyon euro fiyat biçtiği belirtiliyor.

Galatasaray’a transferi için kulüp yetkililerinden kolaylık bekleyen gurbetçi futbolcu, bonservis bedelini makul seviyeye çekmeye çalışıyor.

Yönetim, İnter’in inadını kırabilirse transferi kısa sürede noktalayacak.

INTER RAHATSIZ

Kulüpler Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Meksika ekibi Monterrey ile bugünü yarına bağlayan sabah TSİ 04.00’te karşılaşacak İnter’de, Hakan Çalhanoğlu’nun da ilk 11’de olması bekleniyor.

Çizme basınından La Gazetta dello Sport, İnter’in Hakan için henüz resmi bir teklif almadığını, oyuncunun ayrılmak istediği yönünde çıkan haberler nedeniyle kulüp yönetimin de rahatsız olduğunu iddia etti.