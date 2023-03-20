İtalya Derbisi'nde Juventus, Inter'i tek golle devirdi Juventus, İtalya Serie A'nın 27. haftasında konuk olduğu Inter'i 1-0 yendi. Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakika boyunca mücadele etti.

Aralarındaki rekabet nedeniyle karşılaşmaları 'İtalya Derbisi' olarak anılan Inter ile Juventus, Serie A'nın 27. haftasında mavi-siyahlıların sahası Giuseppe Meazza'da kozlarını paylaştı.

Siyah-beyazlı konuk ekip 23. dakikada Filip Kostic'in golüyle maçta 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Inter beraberlik golü için yüklenirken Juventus ise kontra ataklarla gol aradı.

Maçta başka gol olmayınca Juventus, Inter'i deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Son düdükle birlikte ortalık karıştı

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından saha içinde çıkan tartışma nedeniyle Juventuslu Leandro Parades ile Interli Danilo D’Ambrosio maçın hakemi Daniele Chiffi'den doğrudan kırmızı kart gördü.

Inter 3. sıraya geriledi

Adı futbolcu transferlerine yönelik mali usulsüzlük soruşturmasına karıştığı için sezon ortasında İtalya Futbol Federasyonu'ndan (FIGC) aldığı 15 puan silme cezasıyla zirveden geriye düşen Juventus bu galibiyetle puanını 41'e çıkarttı ve 7. sıradaki yerini korudu.

Inter ise mağlubiyetle haftayı puansız kapattı ve lider Napoli'nin 21 puan gerisinde puan tablosunda 3. sıraya geriledi.

Zirve yarışında son haftalarda ağır yara alan mavi-siyahlılar ligde üst üste 2. maçından yenik ayrılırken son 4 haftada 3. mağlubiyetini aldı.

Juventus sezonun ilk yarısında sahasındaki maçta da Inter'i 2-0 yenmişti.