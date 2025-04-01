İtalya'da gündem Victor Osimhen: Juventus görüşmelere başladı iddiası

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Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Nijeryalı yıldız golcü Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili bilmece sürüyor.

Dünyaca ünlü golcü son olarak İtalya ve İspanya'da transfer haberleriyle manşetlere çıktı.

Juventus'a yakınlığıyla bilinen İtalyan gazetesi Tutto Sport'ta yer alan habere göre; Juventus gelecek sezon için şimdiden pazar araştırması yapmaya başladı.

Bunun için Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Osimhen ile ilgili çalışmalara başladı.

İTALYANLAR YAZDI: JUVENTUS ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Giuntoli, transfer listesinin ilk sırasına Victor Osimhen'in ismini yazdı. Alternatif olarak Jonathan David ve Ademola Lookman belirlendi.

Osimhen'in 75 milyon euro'luk bonservisinin ödenebilmesi için de Dusan Vlahovic'in 50-60 milyon euro civarında satılması planlandı.

İtalyan gazetesi Il Giornale'de yer alan habere göre ise; Juventus Sportif Direktörü Giuntoli, Osimhen'in yakın çevresiyle transfer için görüştü.

OSİMHEN'İN ÇEVRESİYLE GÖRÜŞTÜ İDDİASI

Osimhen ve çevresinin ise Giuntoli'ye Şampiyonlar Ligi'ne katılım şartı sundu.

Giuntoli'nin Osimhen'i Lille'den Napoli'ye transfer eden kişi olduğu ve bu nedenle Osimhen ile aralarının çok yakın olduğu yazıldı.

Giuntoli'nin Osimhen'in yakın çevresine ona çok inandığını ve yazın transfer edebilmek için tüm şartları zorlayacağı mesajını verdiği, başka bir yere transfer olmadan önce mutlaka kendisiyle konuşmaları gerektiğini söyledi.

BARCELONA DETAYI

Öte yandan Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Katalonya merkezli Sport gazetesi ise Osimhen'in menajerler tarafından Barcelona'ya önerildiğini yazdı.

Ancak, Napoli'nin 75 milyon euroluk bonservisi şart koşması ve indirime yanaşmaması nedeniyle bu yaz Barça'nın ekonomik imkanlarının çok ötesinde bir transfer olduğu vurgulandı.