İtalya'dan Derrick Köhn'e talip çıktı

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Galatasaray'ın Werder Bremen'e kiraladığı Derrick Köhn'e talip çıktı.

Bu sezon Almanya ligi Bundesliga'da 22 maçta forma giyen defans oyuncusu, İtalyan ekibi Udinese'nin radarına girdi.

İTALYANLAR TAKİPTE

İtalyan basınından Europa Calcio'da yer alan haberde; Köhn'ü, Alman teknik direktör Kosta Runjaic'in istediği belirtildi.

Bu sezon kiralık gittiği Werder Bremen formasıyla 26 maça çıkan Köhn, 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

GALATASARAY'DAKİ PERFORMANSI

Öte yandan Köhn, Galatasaray formasıyla Süper Lig’de 19 maçta görev almış, bu karşılaşmaların tamamında ilk 11'de başlamıştı.

Türkiye'deki döneminde 1 gol kaydeden futbolcu, hem savunma hem hücum anlamında etkili bir isim olarak öne çıkmıştı.