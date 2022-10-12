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    İtalyan basını: Mertens, Napoli'ye dönmek istiyor

    İtalyan basını, Dries Mertens'in Galatasaray'da hayal kırıklığı yaşadığına vurgu yaparken, Napoli'yle olan gönül bağına değindi ve 'Geri dönmenin hayalini kuruyor" ifadelerine yer verdi.
    • 12.10.2022 - 09:59
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    İtalyan basını: Mertens, Napoli'ye dönmek istiyor

    Galatasaray, yaz transfer döneminde Mauro Icardi, Juan Mata, Sergio Oliveira ve Torreira'nın yanı sıra Dries Mertens'i de kadrosuna kattı.

    Napoli'yle olan kontratı sona erdikten sonra sarı-kırmızılılarla anlaşan Belçikalı oyuncu, 8 Ağustos'ta 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

    Galatasaray taraftarı da bu transferin ardından büyük bir heyecana kapıldı ancak Belçikalı yıldız, şimdiye kadar gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı. Şu ana kadar ligde 7 maçta 442 dakika süre alan Mertens, gol ve asist katkısı yapamadı.

    İtalyan basını: Mertens, Napoli ye dönmek istiyor #1

    İtalyan basını: Mertens krizde

    Mertens'in bu performansı, İtalyan basınında da geniş yankı uyandırırken, Belçikalı oyuncunun Galatasaray'a adapte olamadığı vurgulandı.

    "scommese. online" adlı site; "Mertens krizde, devreye giremiyor ve geri dönüşün hayallerini kuruyor" başlığı ile verdiği haberinde şu ifadeleri kullandı:

    "Napoli'den bu yaz ayrıldı ama sanki hiç veda etmemiş gibi. Çok fazla anısı var. İzin günlerinde gelerek nostalji yaşıyor. Napoli'nin bir evi olacağını açıkladı. Şehirle ilişkisini sürdürüyor. Liverpool maçını da tribünden izlemişti. Napoli'den kopamıyor ve geri dönmenin hayalini kuruyor.

    Çünkü Mertens, yeni takımı Galatasaray'da henüz gol atamadı ve devreye giremiyor. Belçikalı forma şansı bulmasına rağmen katkı yapamıyor, halen sıfır golde. Türkiye'ye yerleşmenin yorucu olduğunu doğrulayan bir performans, hayal kırıklığı yaşıyor ve yaşatıyor. Belki de yakın zamanda sansasyonel bir geri dönüş düşünüyor."

    İtalyan basını: Mertens, Napoli ye dönmek istiyor #2

    Buruk mevkisini değiştirecek

    Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ise; Mertens'ten daha fazla verim alabilmek için oyuncunun bölgesini değiştirme kararı aldı. Buruk'un Kayserispor maçında Dries Mertens'i sol kanada atıp, Kerem Aktürkoğlu'nu kızağa çekmesi bekleniyor.

    İtalyan basını: Mertens, Napoli ye dönmek istiyor #3

    İtalyan basını: Mertens, Napoli ye dönmek istiyor #4


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