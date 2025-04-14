İtalyan futbolundaki bahis skandalında yeni gelişme

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Serie A futbolcularının yasa dışı bahis platformlarında büyük miktarlarda kumar oynadığı ortaya çıktı.

Torino ve Milano savcılıklarının yürüttüğü soruşturmada; Nicolo Fagioli, Sandro Tonali, Nicolo Zaniolo ve Matteo Perin gibi yıldız isimlerin yasa dışı sitelerde düzenli olarak bahis oynadığı belirlendi.

Savcılığın paylaştığı telefon mesajlarında Alessandro Florenzi'nin 650 bin euro kaybettiği ve kumar borçlarını ödemek için lüks saatlerle ödeme yaptığı ifade edildi.

HAFTALIK KAZANÇ VE KAYIPLARI PAYLAŞILDI

Kaleci Mattia Perin, milli takım sohbetlerinde poker oynanmamasından yakınırken oyuncuların haftalık kazanç ve kayıplarının telefon gruplarında paylaşıldığı tespit edildi.

Paylaşılan belgede 'Nico 5420 - Pietro 2835 + Stefano 3320 - Zanio 1150 + Sandro 4860 - Perin 4975 +' yazılı notun mahkemeye sunulduğu öğrenildi.

"MİLLİ TAKIMDA POKER OYNAYAN KİMSE YOK MU?"

Juventus kalecisi Matteo Perin, bir mesajında "Milli takımda poker oynayan kimse yok mu?" diyerek genç neslin sadece video oyunlarıyla ilgilendiğini söyledi.

Soruşturmada, futbolcuların borçlarını ödemek için bir kuyumcu dükkanı üzerinden para transferi yaptığı tespit edildi.

PİRLO'NUN OĞLU DA LİSTEDE

Efsane futbolcu Andrea Pirlo'nun henüz reşit olmayan oğlunun da bahis oynadığı ortaya çıktı.

Pirlo, oğlunun hesaplarını bloke ettirdiğini açıkladı.

Torino ve Milano savcılıkları, şüpheliler hakkında ev hapsi ve mal varlığına el koyma gibi tedbirler talep etti.

FIGC (İtalyan Futbol Federasyonu) da konuyla ilgili disiplin soruşturması başlattığını duyurdu.