İtalyan takımları bu sene Avrupa'da hüsrana uğradı Inter'in Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'ye 1-0 mağlup olmasının ardından, İtalyan takımları bu sezon Avrupa'da 3 final oynamasına rağmen 3'ünü de kaybetti.

Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'in de kaybetmesiyle İtalyanlar bu sezon Avrupa kupalarının üçünde de kabus yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya boyun eğen Roma'nın ardından Konferans Ligi finalinde Fiorentina, son dakika golüyle West Ham'a 2-1 yenilmişti.

Hayal kırıklığı

İtalyanlar böylelikle tarihte ilk kez 3 Avrupa kupasında da aynı sezon final oynamasına rağmen kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Inter'in de Manchester City'e 1-0'lık skorla mağlup olması sonrası İtalyan takımları sezonu büyük hayal kırıklığıyla tamamlamış oldu.