İtirazı olan yoktur! Mauro Icardi, yılın futbolcusu seçildi 2022-2023 Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da Mauro Icardi ve Okan Buruk, Asist Analiz'in en'leri oylaması sonrası ödülünü aldı.

23. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'da Okan Buruk ve Mauro Icardi ödül aldı. Galatasaray'ın dünya yıldızı Mauro Icardi, internetin sevilen spor sayfası Asist Analiz'in takipçileri tarafından Yılın Oyuncusu seçildi. Okan Buruk ve Mauro Icardi ödülünü aldı Bu sezon göstermiş olduğu performansla sarı-kırmızılıları başarıya taşıyan Arjantinli stara, ödülünü Asist Analiz Genel Müdürü Arda Ün ve Dijital Direktörü Yücel Ağcabay takdim etti. Aynı zamanda Yılın Teknik Direktörü ödülüne ise Galatasaray'daki ilk senesinde şampiyon olan teknik adam Okan Buruk layık görüldü.