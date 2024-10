Ivo Grbic: Kazanınca her şey daha iyi oluyor

Süper Lig'in 11. haftasında Rizespor, 2 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 13.30’da Sivasspor ile karşılaşacak.

Karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren Rizespor’da Hırvat file bekçisi Ivo Grbic, açıklamalarda bulundu.

"KAZANINCA HER ŞEY ÇOK DAHA İYİ OLUYOR"

20 yıldır futbolun içerisinde olduğunu dile getiren Grbic, şunları dedi:

Kazanınca her şey çok daha iyi oluyor. 20 yıldır futbolun içerisindeyim ve kazanmak her şeyden önemli. Kariyerimin önceki yıllarında büyük kulüplerde oynadım. Bu kulüplerde her zaman kazanmayı bizlere aşıladılar. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi vermek istiyoruz. Sahada daha iyisini vermek için çalışıyoruz. Son iki haftada iyi hazırlanarak sahaya güzel sonuçlar yansıttık. Bunu devam ettirmek istiyoruz.