Japonya - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Japonya - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası son 16 turunda Japonya ile Hırvatistan kozlarını paylaşacak. İşte dev maçın merak edilen bilgileri..

2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları hız kesmeden devam ediyor. Büyük sürprizlerin yaşandığı grup maçlarının bitmesiyle beraber son 16 turu maçlarına geçildi.

Dün oynanan son 16 turu maçlarında Fransa ve İngiltere rakiplerini eleyerek bir üst tura çıkmayı başardı.

Japonya ile Hırvatistan'ın karşı karşıya geleceği maçın detayları futbolseverler tarafından araştırılaya başladı. Maçı takip etmek isteyenler maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Peki Japonya - Hırvatistan maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda ekranlara gelecek. İşte maçın bilgileri..

Japonya - Hırvatistan maçı ne zaman oynanacak?

Japonya - Hırvatistan maçı bugün saat 18.00'de oynanacak. Al Janoub Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Amerikalı hakem Ismail Elfath yönetecek. Maç TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.