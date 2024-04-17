Jayden Oosterwolde, Galatasaray maçına kadar dönmek istiyor Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Jayden Oosterwolde, Galatasaray maçında sahalara geri dönmeyi planlıyor.

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Fenerbahçe'de Olympiakos maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı konuşulan Jayden Oosterwolde'den müjdeli haber geldi.

Başarılı futbolcu, ameliyat olduktan sadece iki gün sonra salon çalışmalarına başladı. Oosterwolde'nin menisküsündeki hasarlı kısmın temizlendiği, menisküsününün dikilmemesi nedeniyle sahalara beklenenden erken döneceği ve Galatasaray maçının hedef olarak seçildiği öğrenildi.

Bu sezon performansı

Fenerbahçe'de bu sezon 41 maçta süre bulan Jayden Oosterwolde, 2 kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda karşılaşacak.