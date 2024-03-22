Jayden Oosterwolde: Taraftarın kafasına tekme atmadım Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, Trabzonspor ile oynadıkları olaylı maç hakkında "Maskeli ve silahlı olan taraftarın kafasına tekme atmadım" ifadelerini kullandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Müsabakanın ardından sarı-lacivertli futbolcular, sahanın ortasında toplandı ve galibiyeti kutladı.

Bu sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi.

Daha sonra Trabzonsporlu taraftarlarla, Fenerbahçeli futbolcular arasında gerginlik yaşanırken, güvenlik güçleri olayları engellemekte zorlandı.

Fenerbahçeli futbolcular olayların ardından soyunma odasına doğru gitti.

"İnsanlar sahaya, bize doğru koşarak geldiler"

Yaşanan bu arbede sonrası en çok konuşulan isimlerden biri olan Jayden Oosterwolde çarpıcı açıklamalara imza attı.

AD Sportwereld'e konuşan Oosterwolde, şu sözleri sarf etti:

Hakem maçı bitirdiğinde galibiyeti kutlamaya başladık. İnsanlar sahaya, bize doğru koşarak geldiler. İlk gördüğüm elinde silah olan maskeli bir adamdı. Ne olduğunu anlamadan etrafımız Trabzonsporlu taraftarlar ve onları durdurmaya çalışan görevliler tarafından sarıldı. Tek düşünebildiğimiz şey birbirimizi mümkün oldukça çabuk bir yere götürmek ve soyunma odasını aramaktı.

"Son birkaç gündür aldığım darbelerin acısını çekiyorum"

Sahada büyük bir kalabalığın olduğunu belirten Oosterwolde, şu ifadeleri kullandı:

Zor kazanılan bir maçı otomatik olarak birlikte kutlamak istersiniz. Kısa süre sonra içeriye girmek çok zor oldu çünkü sahada çok fazla insan vardı. Kavgaya karışmamak için içeriye kaçmamız gerektiğini gördük. Başımın arkasına birkaç darbe aldım ve son birkaç gündür aldığım darbelerin acısını çekiyorum. Soyunma odasına girdikten sonra ise polislerin eşliğinde stadyumu terk etmek için saatlerce bekledik. Gerçekten tuhaf bir durumdu ve umarım bir daha bunu yaşamak zorunda kalmam.

"Taraftarın kafasına tekme atmadım"

Oosterwolde açıklamalarına şöyle devam etti:

Maskeli ve silahlı olan taraftarın kafasına tekme atmadım. Yere yatırıldığında ona tekme attım, bunu kabul ediyorum. Bunu yaptım çünkü tüm o kargaşada kendimizi büyük bir tehdit altında hissettik. Elinde bir silah vardı. Kendisi tehlikeliydi ve bir şey yapamayacağından emin olmak istedim. Sonrasında görüntüleri izledim. Yakından bakarsanız kafasına tekme atmadığımı görebilirsiniz.

"Cezayı hak etmediğimizi düşünüyorum"

Cezayı hak etmediklerini söyleyen Hollandalı isim, şu değerlendirmeyi yaptı:

Kulüp şu anda bu konuyla meşgul durumda... Bu konu futbolculara yönelik bu tür saldırıların bir daha yaşanmaması gerektiği tartışılıyor. Ayrıca cezayı hak etmediğimizi düşünüyorum.

"90 dakika boyunca yabancı maddeler ile uğraştık"

Savunma oyuncusu, açıklamalarını şöyle noktaladı: