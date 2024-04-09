Jean Onana ve Valentin Rosier, Beşiktaş'a geri dönüyor Beşiktaş'tan devre arasında kiralık olarak Fransa'ya giden Jean Onana ve Valentin Rosier beklentileri karşılayamadı. 2 isimde sezon sonunda siyah beyazlılara geri dönecek.

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun geride kalan 31 haftasında yalnızca 47 puan toplayan ve ezeli rakiplerinin bir hayli gerisinde kalarak 4. basamakta yer alan Beşiktaş'ta gelecek sezonun planlaması şimdiden yapılıyor.

Fernando Santos yönetiminde sezonu Türkiye Kupası zaferiyle tamamlamayı hedefleyen siyah-beyazlı takımda devre arasında Fransa'ya kiralanan Jean Onana ve Valentin Rosier ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre; Kariyerini Marsilya'da sürdüren Onana ile Nice forması giyen Valentin Rosier'e Türkiye yolu göründü.

Onana, performansıyla eleştirilmişti

Siyah-beyazlılar, sezon başında Lens'ten alınan Jean Onana'yı 4,5 milyon euro opsiyonla Marsilya'ya kiralamıştı.

Fransız takımıyla 9 maça çıkan Kamerunlu oyuncu, 533 dakika sahada kalırken; gol ya da asist üretemedi.

Marsilya'nın, son 3 lig maçı kadrosunda yer alamayan Onana'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öğrenildi.

Beşiktaş yönetimi, 24 yaşındaki futbolcuyu sezon sonu yeniden göndermenin yollarını arayacak.

Rosier takımda düşünülmüyor

Beşiktaş için bir diğer hayal kırıklığı da Valentin Rosier oldu.

Ara transfer döneminde Nice'e kiralanan 27 yaşındaki futbolcu burada varlık gösteremedi.

3 milyon euro satın alma opsiyonuyla Fransız ekibine giden Rosier, Nice forması altında sadece 3 maçta 50 dakika forma giyebildi.

Beşiktaş'ın kadro dışı bırakıp Fransa'ya gönderdiği Rosier, yazın geri dönse de takımda düşünülmüyor.