Jeremain Lens: Hayatımın şokunu yaşadım

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, çok iyi anlaşmasının olduğunu ve siyah-beyazlı kulübü sevdiğini söyledi.

Beşiktaş'ın 2017 yılında kadrosuna kattığı Jeremain Lens, Fenerbahçe'de gösterdiği performansın yanına yaklaşamamış, başka bir takıma da gitmek istemeyince kadro dışı bırakılmıştı.

Tek başına antrenmanlarını sürdüren Hollandalı kanat oyuncusu, Hürriyet gazetesine konuştu.

"ÇOK İYİ ANLAŞMAM VAR"

32 yaşındaki futbolcu, "Beni kadro dışı bırakacaklarını düşünmüyordum. Hayatımın şokunu yaşıyorum. Altyapı ile antrenmanlara çıkınca hayatı öğrendim. Şimdi çok hırslı ve tempolu çalışıyorum. Devre arasında mutlaka beni kadroya dahil ederler. Ya da bir kulübe kiraya verirler. Çünkü Beşiktaş ile çok iyi anlaşmam var. Türkiye ve Beşiktaş’ı seviyorum." dedi.