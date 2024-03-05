Jeremain Lens'ten büyük itiraf: Beşiktaş'ta 110 kiloydum Beşiktaş'ın eski futbolcusu Jeremain Lens, siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakıldığı dönemle alakalı olay bir itirafta bulundu. İşte detaylar...

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2016 yılında Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'e 'Merhaba' diyen Jeremain Lens, sarı-lacivertli forma altında bir sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Sezon sonunda Beşiktaş da Hollandalı yıldız için devreye girmiş ve Lens'in bonservisini yaklaşık 4.5 milyon euroya almıştı.

Beşiktaş forması altında Fenerbahçe'de oynadığı dönemdeki kadar başarılı olamayan Jeremain Lens, 2021 yılında Fatih Karagümrük'e kiralanmış ve ardından bedelsiz olarak Fransa 3. Lig ekibi Versailles'e transfer olmuştu.

"Hocamız bile orada olmak istemiyordu"

Yıldız oyuncu, Hollanda basınına özel bir röportaj verdi ve Beşiktaş'ta kadro dışı bırakıldığı dönemle ilgili itiraflarda bulundu.

Aslında orada olmak istemeyen, bir dizi harika oyuncuyla çalışmak zorunda olan bir antrenör atandı. Bunu şu şekilde görmelisiniz: Birinci saha iyi, ikincisi biraz daha kötü ve üçüncüsü de aslında normalde kullanılmıyor çünkü yeterince iyi değil. O zaman biz de 3 numaralı sahaya yerleştirildik.

"110 kiloydum"

Spor salonunda, bir noktada telefonunuzla daha fazla ilgileniyorsunuz. Sonra dışarı çıkıp bir süre yürüyorsunuz. Bu daha çok mesleki bir terapi. Bu aşamada kendimi biraz serbest bıraktım. Tartıya çıktığımda 110 kiloydum. Çok şişman bir göbek ya da şişkin bir kafa kazanmış değildim.

Kariyerine Fransa Ulusal Lig 1 (3. lig) ekibi Versailles'te devam eden Lens'in sözleşmesi, haziran ayında sona erecek.