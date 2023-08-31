Jesse Sekidika, Eyüpspor ile yollarını ayırdı

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1. Lig takımlarından Eyüpspor, Nijeryalı kanat oyuncusu Jesse Sekidika ile yollar ayırdığını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Jesse Sekidika'ya Eyüpspor'a kattıkları için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.
24 lig maçında 2 gol
Eyüpspor'a Galatasaray'dan 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında gelen 27 yaşındaki hücum oyuncusu, geçen sezonun ikinci yarısını Süper Lig'de Ümraniyespor'da geçirdi.
Eyüpspor'da 24 lig maçına çıkan Jesse Sekidika, 2 kez gol sevinci yaşadı.