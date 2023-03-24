Jin-ho Jo oynadığı futbolla taraftarı mest etti Fenerbahçe'nin Zenit maçındaki performansıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Süper Lig'e 26. haftanın ardından milli ara sebebiyle verilen arada Fenerbahçe, hazırlık maçında Zenit'le karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Jin-ho Jo gösterdiği performansla sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarların beğenisini kazandı.

Güney Koreli orta saha için, Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-jae referans olmuştu. Jin-ho Jo, Jeonbuk Hyundai altyapısından bedelsiz olarak kadroya katıldı.

Profesyonel sözleşme imzalandı

Fenerbahçe, Güney Koreli futbolcuyla geçtiğimiz ay profesyonel sözleşme imzaladı. 19 yaşındaki orta saha ile 30 Haziran 2026'ya kadar anlaşma sağlandı.

19 yaşındaki orta saha ilk yarıda yüzde 86'lık bir pas isabet oranı yakaladı. Rakiplerine karşı 2 çalım denemesi yapan Güney Koreli oyuncu 2'sinde de başarılı oldu. Jin Ho Jo ayrıca ilk yarıda 4 ikili mücadele kazandı.

Jesus, ilk 11'de denedi

Zenit ile oynanan maçta Jin Ho Jo, Jorge Jesus tarafından ilk 11'de görevlendirildi. 19 yaşındaki orta saha bu sezon ilk kez A takım formasını giydi.

Öte yandan Jin Ho Jo, Fenerbahçe altyapısında bu sezon 19 maçta oynadı ve 2 gol ile 1 asist üretti.