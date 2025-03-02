Joao Mario, Süper Lig'de 2. golünü attı

İHA

Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Siyah-beyazlıların ilk golünü Portekizli futbolcu Joao Mario attı.

Mario, karşılaşmanın 45. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

TÜM KULVARLARDA 6 GOLE ETKİ ETTİ

32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını da 2'ye çıkarttı. Mario, daha önce Sivasspor maçında gol sevinci yaşamıştı.

Kayserispor karşısında bu sezon tüm kulvarlarda 25. müsabakasına çıkan Portekizli futbolcu, 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

68 DAKİKA SAHADA KALDI

Mücadeleye 11’de başlayan Joao Mario, 68. dakikada yerini Ernest Muçi'ye bıraktı.