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Joao Pedro ve Samet Akaydin, Fenerbahçe'ye dönüyor

Joao Pedro ve Samet Akaydin, Fenerbahçe'ye dönüyor Fenerbahçe'de sezon başında kiralık olarak başka takımlara giden Joao Pedro ve Samet Akaydin, sezon sonunda sarı-lacivertlilere geri dönecek.