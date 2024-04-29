Joao Pedro ve Samet Akaydin, Fenerbahçe'ye dönüyor

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Fenerbahçe'den sezon başında Gremio'ya kiralanan Joao Pedro ile devre arasında Panathinaikos'a giden Samet Akaydin, takıma geri dönüyor.
Brezilya ekibi Gremio, Pedro'nun performansından memnun olmadığından dolayı satın alma opsiyonunu kullanmayacak.
Kampta takımda olacaklar
Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos da Sameti Akaydin'i geri gönderme kararı aldı. Böylece her iki oyuncu da sezon başında sarı-lacivertli takım ile kampa katılacak.
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