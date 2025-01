John Lundstram: Liderlik yapabilirim

Trabzonspor'un İngiliz oyuncusu John Lundstram, kulüp dergisinin 224. sayısında yayımlanan röportajında futbola, boksa olan ilgisine, taraftarlarla ilişkilerine ve hayatına dair samimi açıklamalar yaptı.

"AMCALARIMIN ÇOĞU BOKSÖRDÜR"

Boksla ilgisinin aileden geldiğini belirten oyuncu, şunları dedi:

"TECRÜBENİN BERABERİNDE LİDERLİĞİ DE GETİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Her zaman her şeyi ortaya koyan bir oyuncu olduğunu belirten Ludstram, şu ifadeleri kullandı:

En önemlisi sanırım her zaman her şeyimi ortaya koyuyor olmamdır. Sadece maçlarda değil, her bir antrenmanda dahi. Bir antrenörün birlikte çalışabileceği en çalışkan oyunculardan birisi olduğumu düşünmekten hoşlanırım. Ben bir liderim ve liderlik yapabilirim. Kötü bir oyuncu olmadığımı da düşünüyorum. İngiltere'de, İskoçya'da oynadım. Artık tecrübeyle alakalı da yol kat ettim. Tecrübenin beraberinde liderliği de getirdiğini düşünüyorum. Elbette esas olan, insanlara sizinle alakalı söyledikleri şeyleri çıkıp sahada göstermelisiniz.