Jonas Svensson: Galibiyete çok ihtiyacımız vardı

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların Norveçli futbolcusu Jonas Svensson, maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ZOR BİR DÖNEMDEYİZ"

Svensson, sözlerine şöyle başladı:

Zor bir dönemdeyiz. Takım olarak galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Serdar hocayı tebrik etmek istiyorum. Çünkü çok güzel işler yapıyor. Biz iyi hazırlandık. Maçlarda en önemlisi komple oynamak ve biz de iyi mücadele ettik, iyi savaştık.