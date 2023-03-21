Jorge Jesus: 35 yıllık kariyerimde bu kadar haksızlığa uğramadım Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Alanyaspor maçının ardından yediği kırmızı kart konusunda çok üzgün. Beşiktaş maçında saha kenarında olamayacak olan Portekizli, çifte standart olduğunu düşünüyor.

Ensonhaber.com Spor Servisi - Özel İçerik

Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada hakeme ettiği itiraz nedeniyle kırmızı kart gören Jorge Jesus, galibiyete rağmen üzüntülü.

Beşiktaş derbisinde takımının başında olamayacak olan başarılı teknik adamın, Ali Koç ile gerçekleştirdiği görüşmede içini döktüğü öğrenildi.

"35 yıldır teknik direktörlük yapıyorum, bu kadar sindirilmeye çalışıldığını ve haksızlığa uğradığımı hatırlamıyorum. Herkes itiraz ediyor ben ağzımı açınca cezalandırılıyorum. Hafta içi söylediğim sözlerin cezasını yaşatıyorlar. Merak etmeyin başaracağız."

Ali Koç da tepkili

Başkan Ali Koç'un da Portekizli hocadan yana taraf olduğu ve TFF'ye çifte standart olduğu gerekçesiyle şikayete gideceği belirtildi.

Jesus, Süper Lig'de bu sezon ikinci kez kırmızı kart gördü.