Jorge Jesus: 35 yıllık kariyerimde bu kadar haksızlığa uğramadım

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Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada hakeme ettiği itiraz nedeniyle kırmızı kart gören Jorge Jesus, galibiyete rağmen üzüntülü.
Beşiktaş derbisinde takımının başında olamayacak olan başarılı teknik adamın, Ali Koç ile gerçekleştirdiği görüşmede içini döktüğü öğrenildi.
"35 yıldır teknik direktörlük yapıyorum, bu kadar sindirilmeye çalışıldığını ve haksızlığa uğradığımı hatırlamıyorum. Herkes itiraz ediyor ben ağzımı açınca cezalandırılıyorum. Hafta içi söylediğim sözlerin cezasını yaşatıyorlar. Merak etmeyin başaracağız."
Ali Koç da tepkili
Başkan Ali Koç'un da Portekizli hocadan yana taraf olduğu ve TFF'ye çifte standart olduğu gerekçesiyle şikayete gideceği belirtildi.
Jesus, Süper Lig'de bu sezon ikinci kez kırmızı kart gördü.