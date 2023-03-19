Jorge Jesus, Alanyaspor karşısında kırmızı kart gördü Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Alanyaspor maçında hakem Mete Kalkavan'a yaptığı itirazlar sonucunda kırmızı kart görerek oyun dışına gönderildi. Jesus, gördüğü bu kartla Beşiktaş maçında saha kenarında olmayacak.

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanına konuk oldu.

Büyük bir mücadeleye sahne olan ve birçok tartışmalı pozisyonun yaşandığı maçın 68. dakikasında konuşulacak bir olay yaşandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Alanyaspor maçında kırmızı kart gördü.

Derbide cezalı

Ferdi Kadıoğlu'nun yerde kaldığı pozisyonda faul bekleyen Jesus, itiraz etti. Hakem Mete Kalkavan, bu pozisyon sonrası direkt kırmızı kartını çıkardı.

Portekizli teknik adam, Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.

Üzüntülü hali göze çarptı

Jesus, bu sezon 2. kırmızı kartını gördü. Kırmızı kartın ardından tribüne çıkan Jorge Jesus'un görüntüsü dikkat çekti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)