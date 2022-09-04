Jorge Jesus: Artık transfer yapmayı düşünmüyoruz

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 2-0 yendiği maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 5. haftasında kendi sahasında Fenerbahçe, Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Kayserispor karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

"Rakibin tehlikeli şutu bile yoktu"

Jesus maç sonu açıklamasında; "Harika bir maç çıkarttık. Rakibin tehlikeli bir şutu bile yoktu. Bu tarz bir oyun oynayabilmek için Fenerbahçe gibi bir seviyede olmanız gerekiyor. İyi olmadığımız anlarda taraftarın desteği de çok önemli." dedi.

"Artık başka bir transfer yapmayacağız"

Deneyimli teknik direktör; "Transfer döneminde başka bir transfer yapmayacağız artık. Fenerbahçe kadrosu şu anda tamamlandı. Batshuayi'yi benden iyi biliyorsunuz. Geçen sene Türkiye'deydi. Özellikleri sebebiyle istediğimiz bir oyuncuydu." açıklamasında bulundu.

"Asıl hedefimiz Süper Lig'i kazanmak"

Jesus sözlerinin sonunda; "Avrupa Ligi'nde olmamız önemli. Gruptan çıkıp son 16'ya kalmak istiyoruz. Bizim asıl amacımız Süper Lig'i kazanmak, ben bu yüzden buradayım. Ancak Avrupa Ligi'nde de başarılı olmak istiyoruz." dedi.



