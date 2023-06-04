Jorge Jesus: Bu ligin gerçekliği yok

Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray'la Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Ligin son maçı derbiye denk geldi. Deprem sonrası bu şekilde ligi bitiriyoruz. Deprem nedeniyle bazı maçlar sahada oynanmadan kazanıldı. Bu ligin gerçekliğini ortadan kaldırıyor. Galatasaray maçını kazanmak için oynayacağız."

Jesus, sözlerini şöyle noktaladı:

"Kazanma ihtimalimiz olan bir kupa var. Motive şekilde devam ediyoruz. Aynı zamanda ezeli rakiplerle oynanan bu maçlar her oyuncuyu motive eder. Bu nedenle hazırlanmak zor olmadı."

Daha önce Süper Lig'in sportif gerçekliğini olmadığını düşündüğünü kaydeden Jesus, şu açıklamaları yapmıştı:

"Bazı anlarda ligin sportif gerçekliği olduğunu düşünmüyordum ama biz sonuna kadar elimizden geleni yapacağız. Bir hata oldu ama takım bunu telafi etmesini bildi. Sonuna kadar savaştık. Son saniyeye kadar savaşma mantalitesi, şampiyonluk mantalitesidir. Bu hoşuma gitti. Son yarım saatteki oyun da hoşuma gitti. Son yarım saatte rakibi ceza sahasına gömdük."