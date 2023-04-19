Jorge Jesus: Bu ligin sportif gerçekliği yok

ensonhaber.com

Süper Lig'in 30 haftasında Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanına konuk oldu.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta maçı 1-0 üstün götüren Başakşehir, sarı-lacivertlilerin son dakikalarda bulduğu 2 gol ile 2-1 yenildi.

Maçın ardından Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

Jesus'un açıklamaları şu şekilde:

"Bugünkü hedefimiz 3 puanı almaktı. İlk yarıdaki performansımız bizim gerçek değerimizi göstermiyordu. Belli değişiklikler yaptık ve maçı değiştirmeyi başardık. Kolay değil. Bazı anlarda bu ligin sportif gerçekliği olduğunu düşünmüyorum, bunu daha önce de dile getirmiştim ancak biz sonuna kadar savaşacağız."