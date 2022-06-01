Jorge Jesus ile Büyük İskender karakteri arasındaki benzerlik

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile Kurtlar Vadisi dizisindeki Büyük İskender karakteri arasındaki benzerlik sosyal medyada ilgi çekti.

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Portekizli teknik adam Jorge Jesus, gece saatlerinde İstanbul'a geldi.

Portekizli teknik adamı, havalimanında Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, "Şampiyon yap bizi, Ali Koç Jesus'u buraya getir." sloganları attı.

Sarı-lacivertliler ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Jesus'un, kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor.

Büyük İskender karakteri ile benzerliği

Portekizli teknik adam daha imzayı atmadan sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Jesus'la ilgili dikkat çeken başka bir ayrıntı göze çarptı. Portekizli teknik adamın, Kurtlar Vadisi dizisinde yer alan Büyük İskender karakterini canlandıran Musa Uzunlar'a benzetilmesi dikkat çekti.

Kullanıcılar, sosyal medyada bu benzerliği paylaşıp Büyük İskender'in sürekli kullandığı, "Nazım'ım" sözü üzerinden Nazım Sangare ile ilgili esprili paylaşımlar yaptı.