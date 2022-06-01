Petrol
116.78
1.02%
Euro
17.6283
0.04%
Dolar
16.4163
0.13%
Altın
967.32
-0.21%
Borsa
2547
0.00%
Bitcoin
521.026
1.04%
BTXN Coin
12.56
2.03%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C
    Jorge Jesus ile Büyük İskender karakteri arasındaki benzerlik

    Jorge Jesus ile Büyük İskender karakteri arasındaki benzerlik

    Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile Kurtlar Vadisi dizisindeki Büyük İskender karakteri arasındaki benzerlik sosyal medyada ilgi çekti.
    • 01.06.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 09:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Portekizli teknik adam Jorge Jesus, gece saatlerinde İstanbul'a geldi.

    Portekizli teknik adamı, havalimanında Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, "Şampiyon yap bizi, Ali Koç Jesus'u buraya getir." sloganları attı.

    Sarı-lacivertliler ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Jesus'un, kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor.

    Jorge Jesus ile Büyük İskender karakteri arasındaki benzerlik #1

    Büyük İskender karakteri ile benzerliği

    Portekizli teknik adam daha imzayı atmadan sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

    Jesus'la ilgili dikkat çeken başka bir ayrıntı göze çarptı. Portekizli teknik adamın, Kurtlar Vadisi dizisinde yer alan Büyük İskender karakterini canlandıran Musa Uzunlar'a benzetilmesi dikkat çekti.

    Kullanıcılar, sosyal medyada bu benzerliği paylaşıp Büyük İskender'in sürekli kullandığı, "Nazım'ım" sözü üzerinden Nazım Sangare ile ilgili esprili paylaşımlar yaptı.

    Jorge Jesus ile Büyük İskender karakteri arasındaki benzerlik #2

    Jorge Jesus ile Büyük İskender karakteri arasındaki benzerlik #3


    İlginizi Çekebilir

    Yusuf Sarı, Adana Demirspor ile anlaştı
    Transfer dosyası

    Yusuf Sarı, Adana Demirspor ile anlaştı

    Türkan Şoray, iyice zayıfladı
    Medya

    Türkan Şoray, iyice zayıfladı

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Görüş Bildir