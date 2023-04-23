Jorge Jesus: Sonuna kadar savaşacağız Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jorge Jesus, oyuncularla yaptığı toplantıda, “Bu haftaya kadar asla pes etmedik. Sonuna kadar savaşarak şampiyonluğu kazanacağız” dedi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken Fenerbahçe, Galatasaray'ın hata yapmasını bekliyor. Son haftalarda yaptığı geri dönüşlerle şampiyonluğun peşini bırakmayan Fenerbahçe'de olumsuz eleştiriler bir anda kesildi. Camianın zirveye odaklandığı sarı-lacivertlilerde, Teknik Direktör Jorge Jesus da son ana kadar savaşacaklarını söyledi. Süper Lig'de geriden gelerek aldığı maçların oyuncuların öz güvenini artırdığını belirten Portekizli hoca, asla pes etmeyeceklerini ifade etti. "Galatasaray puanlar bırakacak" Oyuncularıyla özel bir toplantı gerçekleştiren Jesus, "Son haftalar daha stresli olacak. Galatasaray puanlar bırakacak. Biz de bu hataları değerlendireceğiz." dedi. "Savaşarak şampiyonluğu kazanacağız" Deneyimli hoca, "Bu haftaya kadar asla pes etmedik. Taraftarımıza kanıtladık, sizlere güveniyorum. Sonuna kadar savaşarak şampiyonluğu kazanacağız" ifadelerini kullandı.