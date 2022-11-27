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    Jorge Jesus yönetimden hazırlık maçı talep etti

    Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Dünya Kupası arasında 6 hazırlık maçı yapılmasını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2022 - 11:48
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    Jorge Jesus yönetimden hazırlık maçı talep etti

    Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle verilen arayı iyi değerlendirme peşinde.

    Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen Mert Hakan Yandaş, Lincoln, Gustavo Henrique, Joshua King, Emre Mor ve Ferdi Kadıoğlu'nun takıma dönmesi teknik heyeti rahatlattı.

    Bu futbolcuların 30 Kasım'da İspanya ekibi Rayo Vallecano ile oynanacak maçta forma giymesi bekleniyor.

    Hazırlık maçı talep etti

    Teknik direktör Jorge Jesus da hazırlık kampında güçlü takımlarla hazırlık maçları yaparak, takımın seviyesini üst düzeyde tutmak istiyor.

    Jorge Jesus yönetimden hazırlık maçı talep etti #1

    Antalyaspor kesin

    İstanbul'da iki hazırlık maçı yaptıktan sonra 5 Aralık'ta Antalya'ya gidecek ve 11 Aralık'a kadar kamp yapacak olan sarı kanarya burada da Antalyaspor ve henüz adı netleşmeyen bir takımla hazırlık maçı yaptıktan sonra İstanbul'a dönecek.

    2 veya 3 gün izin yapacak futbolcular daha sonra İstanbul'da da 2 hazırlık maçı daha oynayacak.

    6 maç oynanması planlanıyor

    Böylece 1 aylık arada birbirinden güçlü takımlarla 6 maç yapacak olan Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını bitirmiş olacak.

    Jorge Jesus yönetimden hazırlık maçı talep etti #2


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