Jorge Jesus'tan Beşiktaş sözleri: Yenersek şampiyonuz

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Fenerbahçe'nin başarılı teknik direktörü Jorge Jesus, milli takım arasında şampiyonluk hesapları yapmaya devam ediyor.

Kadroda yer alan futbolcularla çalışmalarını sürdüren Portekizli, yaptığı toplantıda futbolcularını motive etti.

"Puan farkının suni olduğunu" hatırlatan tecrübeli futbol adamı, Beşiktaş maçının önemini yeniden vurguladı.

"Beşiktaş maçında puan kaybına tahammülüm yok. Bu derbiyi ya kazanacağız, ya da havlu atacağız. Zor bir maça çıkacağız ancak kazanırsak sendeleyen Galatasaray'ı geçer kupayı kaldırırız. Geçen hafta bizi engellemeye çalışsalar da durduramayacaklarını anladılar. Onlara dersi sahada vereceğiz."