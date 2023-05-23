Jorge Jesus'tan Fenerbahçe taraftarına çağrı Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus, Sivasspor maçı öncesinde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Jesus, "Yarın herkes Kadıköy'e" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in bitmesine sayılı haftalar kala ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe, gözünü Türkiye Kupası'na çevirdi.

Sarı-lacivertli takım, 24 Mayıs akşamı saat 20.30'da Sivasspor'la karşı karşıya gelecek. İlk ayağı golsüz biten eşleşmenin ikinci maçında Fenerbahçe, rakibini Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda konuk edecek.

"Yarın herkes Kadıköy'e"

Bu maç öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Türkiye Kupası'nda oynayacakları Sivasspor karşılaşması için taraftara çağrıda bulunan Portekizli teknik adam, "Yarın herkes Kadıköy'e" ifadelerini yazdı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Jesus'un bu paylaşımına çok sayıda beğenide bulundu ve yorum yaptı.