Jorge Jesus'tan Galatasaray maçlarına tepki

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, MKE Ankaragücü'nü mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Jesus, Galatasaray'ın her hafta maçlarını Fenerbahçe'den önce yapması durumunu anlamadığını belirtti.

Bunun oyuncular üzerinde olmasa da taraftarlar üzerinde baskı oluşturduğunu aktaran Jesus,

"Galatasaray neden bizden önce oynuyor bunu bilmiyorum ve anlamıyorum. Zaten Türk futbolunda anlamadığım çok şey oluyor."

"Oyuncular üzerinde bu durum baskı oluşturuyor mu bilmiyorum ama taraftarlar üzerinde olabilir.



Bu da sahaya yansıyor demektir. Bunun saha içine etkisi var diyebiliriz. Biz 2 takım arasında bu durum dönüşümlü olsun isterdik. Neden lider hep ikinciden önce oynuyor bilmiyorum. İyi pişirilmiş bir durum olduğunu söyleyebilirim."