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    Jorge Jesus'un 5 özel planı

    5 farklı maddede planlarını sıralayan ve hayata geçiren Jorge Jesus, hem hücumda hem de savunmada hazırladığı taktiklerle dikkatleri topladı.
    • 10.09.2022 - 12:04
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    Jorge Jesus'un 5 özel planı

    Fenerbahçe’nin başında çıktığı 12 resmi maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve tek yenilgi alan Jorge Jesus, kısa sürede adından söz ettirdi.

    Lig ve Avrupa’da iddialı yürüyüşünü sürdüren Portekizli çalıştırıcı özellikle taktiksel hamleleriyle konuşuluyor.

    Milliyet'in haberine göre; set oyunundan hızlı oyuna kadar Jesus’un masasında birçok plan bulunuyor. Dinamo Kiev maçı sonrası basın toplantısında da bu konuya vurgu yapan tecrübeli teknik direktörün 5 ayrı başlıklı planı şöyle oluşuyor:

    Jorge Jesus un 5 özel planı #1

    Duran toplar

    Korner, serbest vuruş ve kaleye yakın frikikler Jorge Jesus’un futbolda en sevdiği organizasyonlar. Portekizli hocanın her biri için ayrı plan ve planları var. Her futbolcunun hangi atışı, nerden ve nasıl kullanacağı belli.

    Jorge Jesus un 5 özel planı #2

    Taç atışı

    Jorge Jesus kariyeri boyunca rakip yarı sahadaki taç atışlarını en az duran top kadar etkili gördü.

    2008’de çalıştığı Braga’da bile taç atışlarının önemine değinen Jesus, Fenerbahçe’de de Ferdi, Alioski, Osayi gibi kenar oyunculara taç atışı çalıştırıyor. Maç günleri de bu pratikler yapılıyor. Dinamo Kiev’e karşı atılan 2. golde taç atışındaki başarı herkesi memnun etti.

    Jorge Jesus un 5 özel planı #3

    Ofsayt taktiği

    Özellikle 4-2 kazanılan Adana Demirspor maçıyla beraber Jorge Jesus, ofsayt taktiklerinin üzerinde durdu. Bunda da başarı sağlandı. Sadece 5 kez hücum yapan Dinamo Kiev bile 2 kez ofsayta düştü. Adana Demirspor 6 kez, Austria Wien 6 kez, Konyaspor 8 kez, Kayserispor 8 kez ofsayta düştü.

    Jorge Jesus un 5 özel planı #4

    Taktik fauller

    Jorge Jesus, her gittiği takımda faullerinde önemine vurgu yapıyor. Taktik faullerin tıpkı basketboldaki gibi rakip hücumu kesmede önemli olduğunu düşünüyor.

    Jorge Jesus un 5 özel planı #5

    Hızlı futbolcu

    Esas madde hızlı futbol, hızlı pres ve hızlı pas... Jorge Jesus takımının 5-7 saniye içinde topu kapması, hızlı bir şekilde rakip kaleye gitmesi ve 2-3 saniyede topun ayaktan çıkmasını istiyor.


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