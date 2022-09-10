Jorge Jesus'un 5 özel planı

5 farklı maddede planlarını sıralayan ve hayata geçiren Jorge Jesus, hem hücumda hem de savunmada hazırladığı taktiklerle dikkatleri topladı.

Fenerbahçe’nin başında çıktığı 12 resmi maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve tek yenilgi alan Jorge Jesus, kısa sürede adından söz ettirdi.

Lig ve Avrupa’da iddialı yürüyüşünü sürdüren Portekizli çalıştırıcı özellikle taktiksel hamleleriyle konuşuluyor.

Milliyet'in haberine göre; set oyunundan hızlı oyuna kadar Jesus’un masasında birçok plan bulunuyor. Dinamo Kiev maçı sonrası basın toplantısında da bu konuya vurgu yapan tecrübeli teknik direktörün 5 ayrı başlıklı planı şöyle oluşuyor:

Duran toplar

Korner, serbest vuruş ve kaleye yakın frikikler Jorge Jesus’un futbolda en sevdiği organizasyonlar. Portekizli hocanın her biri için ayrı plan ve planları var. Her futbolcunun hangi atışı, nerden ve nasıl kullanacağı belli.

Taç atışı

Jorge Jesus kariyeri boyunca rakip yarı sahadaki taç atışlarını en az duran top kadar etkili gördü.

2008’de çalıştığı Braga’da bile taç atışlarının önemine değinen Jesus, Fenerbahçe’de de Ferdi, Alioski, Osayi gibi kenar oyunculara taç atışı çalıştırıyor. Maç günleri de bu pratikler yapılıyor. Dinamo Kiev’e karşı atılan 2. golde taç atışındaki başarı herkesi memnun etti.

Ofsayt taktiği

Özellikle 4-2 kazanılan Adana Demirspor maçıyla beraber Jorge Jesus, ofsayt taktiklerinin üzerinde durdu. Bunda da başarı sağlandı. Sadece 5 kez hücum yapan Dinamo Kiev bile 2 kez ofsayta düştü. Adana Demirspor 6 kez, Austria Wien 6 kez, Konyaspor 8 kez, Kayserispor 8 kez ofsayta düştü.

Taktik fauller

Jorge Jesus, her gittiği takımda faullerinde önemine vurgu yapıyor. Taktik faullerin tıpkı basketboldaki gibi rakip hücumu kesmede önemli olduğunu düşünüyor.

Hızlı futbolcu

Esas madde hızlı futbol, hızlı pres ve hızlı pas... Jorge Jesus takımının 5-7 saniye içinde topu kapması, hızlı bir şekilde rakip kaleye gitmesi ve 2-3 saniyede topun ayaktan çıkmasını istiyor.