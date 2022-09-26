Jorge Jesus'un kazandıran sistemi: JİT

Fenerbahçe'de teknik ekibin sıra dışı çalışma şekli dikkat çekiyor. Oyuncuların telefonlarına her maç öncesi rakip analizleri giderken, başarının sırrı 'JİT' olarak adlandırılıyor.

Lig fırtına gibi giren ve gol rekorlarına göz diken Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un liderliğindeki teknik kadronun çalışma şekli, istihbarat çalışmalarını aratmıyor.

Sarı-lacivertlilerin başarısının perde arkasında Portekizli hoca ve ekibinin kullandığı teknoloji yatıyor.

Her maç öncesi oyuncuların cep telefonlarına rakip analizleri gidiyor. Muhtemel 11 üzerinden Fenerbahçeli futbolcular, rakip oyuncuların özellikleri ve maçlarda yaptığı aksiyonları görüntülü olarak izleyebiliyor.

Sözcü'de yer alan habere göre; maç analisti Gil Henriques, video analist Rodrigo Araujo ve analist Mehmet Turhan Demir, tribünde görevlendiriliyor. Bu üç isim, kulübede kulaklık takan birinci yardımcı antrenör Joao de Deus'a bilgi aktarıyor.

Tribünden yedek kulübesine

Takım mesafesi, futbolcu yerleşimleri ve koşu mesafeleri, maç içindeki aksiyonlar, Jesus'un elindeki tablete aktarılıyor. Portekizli hoca, oyuna müdahaleleri bu bilgiler doğrultusunda yapıyor.

Karşılaşmanın devre arasında oyunculara, maçın ilk yarısındaki pozisyonların görüntüleri ve analizleri aktarılıyor. Oyuna giren oyunculara tabletlerle taktik veriliyor.

Milli sıkıntı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, milli takımlarda olanlar ve sakat futbolcular nedeniyle taktiksel çalışma yapamamanın sıkıntısını yaşıyor. Beşiktaş derbisi öncesi Kanarya 3 milli, 2 de sakat futbolcusundan yoksun çalışıyor. Sarı-lacivertliler, pazar günkü derbi öncesi ancak perşembe gününden itibaren taktik çalışma yapabilecek. Jorge Jesus'un bir diğer korkusu da milli arada sakat sayısının artması.