Jorge Jesus'un Sevilla'yı yıkım planı İlk maçta 2-0 yenildiği Sevilla'yı elemek için hafta boyu çalışan Jorge Jesus, yeni planında formayı hak eden isimlere vermeyi düşünüyor.

Fenerbahçe, İspanya'da 2-0 mağlup olduğu Sevilla'yı bu kez farklı bir skorla yenmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bitiricilik konusunda sıkıntı yaşayan sarı-lacivertlilerde Jesus ve yardımcıları forvet konusuna büyük bir önem veriyor. Burada da Enner Valencia ve Michy Batshuayi isimleri ön plana çıkıyor.

Batshuayi geri dönüyor

Bu sezon takımın gol yükünü sırtlayan iki deneyimli forvet, Sevilla rövanşında da iş başı yapacak. Sakatlığını tamamen atlatan Batshuayi’nin artık ilk 11’e geri dönmesi bekleniyor.

Valencia da teknik heyetin en güvendiği isimler arasında başı çekiyor. Valencia-Batshuayi ikilisi, bu sezon takım adına toplamda 31 gol attı, 5 asist yaptı, 36 gole direkt etki etti.

Valencia, 33 resmi mata 26 gol 4 asistle oynarken Batshuayi de 24 resmi mücadelede 15 gol kaydedip, 1 asiste imzasını koydu. Avrupa Ligi’nde de Valencia bu sezon 7 maçta 2 gol atarken, Batshuayi de 7 maçta 3 gol buldu.

İspanya’da oynanan ilk maçta 90 dakikada tam 11 fırsat yakalayan ama hiç gol atamayan Fenerbahçe’de bu kez tüm hesaplar bol gollü bir galibiyet üstüne kurulu.

Kadroda kimler olacak

Zaten tur bileti almak için de en az 3 farklı bir galibiyet gerekiyor. Tüm bu sebepten dolayı Valencia-Batshuayi ikilisi büyük önem taşıyor.

Sol bekte Lincoln’ün sakatlığı sonrası gözler Jayden Oosterwolde’e çevrildi. Ara transferde kadroya katılan 21 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerde ilk defa 11’de şans bulacak.

Hollandalı sol bek kariyerinin de en önemli maçlarından birini oynamış olacak. İtalya Serie B’de Parma’dan gelen Oosterwolde, Sevilla önünde forma giymesi halinde takımın taktik dizilişi de 4’lü savunmaya dönecek.

Orta sahada rotasyon

Sarı-lacivertlilerde Sevilla maçı öncesi hücum alternatifleri arasında Joao Pedro ve Joshua King de var. İlk maçta Sevilla deplasmanında tam 3 net fırsattan yararlanamayan King hayal kırıklığı yaratmıştı.

Pedro ise son bölümlerde süre alsa da etkili olamamıştı. Fakat bu iki isim Kadıköy’deki rövanşta da süre alacak gibi duruyor.

Sevilla karşısında Fenerbahçe’de forvet kadar orta sahadaki pas oyunu ve hücum futbolu da önem taşıyacak. Bu sebeple Miha Zajc ve Arda Güler başta olmak üzere orta sahada rotasyona gidilmesi planlanıyor.

Jesus, yeni sistem ve kadro planıyla Sevilla'yı eleyeceğini düşünüyor.